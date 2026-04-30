Poggibonsi guarda al futuro Riunito il tavolo di sviluppo per affrontare le criticità

A Poggibonsi si sono riuniti rappresentanti di vari settori per discutere delle sfide future della città. Durante l’incontro sono stati affrontati temi come il rilancio dei centri storici, le questioni ambientali e le esigenze di abitare. Sono state condivise proposte e si sono analizzate le criticità presenti, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete per il miglioramento complessivo del territorio.

ll rilancio dei centri storici, le questioni ambientali, il tema dell’abitare e tanto altro. Si è riunito a Poggibonsi il tavolo dello sviluppo, confronto per approfondire le criticità legate al quadro generale e di fare il punto sugli obiettivi condivisi nel Patto sottoscritto da sindacati, associazioni di categoria, Università di Siena e centri di ricerca, di formazione e di servizio del territorio, ordini professionali. Ha detto la sindaca Susanna Cenni: "Un momento anche per condividere con tutti i soggetti i timori e le riflessioni legate a uno scenario complesso come quello attuale. Abbiamo parlato anche di conflitti e costi energetici. Emerge un quadro non privo di preoccupazione da parte di tutti i soggetti".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi guarda al futuro. Riunito il tavolo di sviluppo per affrontare le criticità Notizie correlate Leggi anche: Poggibonsi guarda al futuro. Investimento da 13 milioni per la scuola ‘Calamandrei’ Poggibonsi guarda al futuro. La scuola di Luco a lezione di educazione stradaleL’educazione stradale e il valore di un aiuto da offrire a chi si trova in difficoltà. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Poggibonsi guarda al futuro. Investimento da 13 milioni per la scuola ‘Calamandrei’; POGGIBONSI, APPROVATO IL NUOVO PIANO STRUTTURALE: LA CITTÀ GUARDA AL FUTURO; Poggibonsi guarda al futuro. Riunito il tavolo di sviluppo per affrontare le criticità; Nuova scuola di via Aldo Moro a Poggibonsi: tutto pronto per la gara a cura di Inail. Poggibonsi guarda al futuro. Riunito il tavolo di sviluppo per affrontare le criticitàTra i temi principali affrontati ci sono ll rilancio dei centri storici, le questioni ambientali, il tema dell’abitare e ovviamente i rincari energetici causa conflitto . lanazione.it POGGIBONSI, APPROVATO IL NUOVO PIANO STRUTTURALE: LA CITTÀ GUARDA AL FUTUROIl Consiglio comunale di Poggibonsi ha approvato il nuovo Piano Strutturale, documento strategico che definisce le linee di sviluppo della città per i prossimi anni. L’atto rappresenta un passaggio ... oksiena.it Poggibonsi accelera sulla nuova scuola di via Aldo Moro: gara in arrivo e lavori dal 2027 per un progetto da 13,5 milioni. Un polo innovativo e aperto alla comunità che guarda al futuro della città. #Poggibonsi #Scuola #EdiliziaScolastica #Toscana #Innovaz - facebook.com facebook POGGIBONSI, APPROVATO IL NUOVO PIANO STRUTTURALE: LA CITTÀ GUARDA AL FUTURO x.com