Abruzzo | 3 milioni per il reinserimento dei detenuti

A Pescara, in Abruzzo, è stata annunciata una somma di tre milioni di euro destinata a programmi di reinserimento sociale per i detenuti. Si sta pianificando una strategia triennale che coinvolge enti locali e istituzioni per facilitare il ritorno alla vita civile dei carcerati. La misura mira a sostenere i progetti di formazione e occupazione all’interno delle strutture penitenziarie.

Nel cuore dell’Abruzzo, a Pescara, si sta delineando una strategia triennale per il reinserimento sociale della popolazione carceraria. L’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, ha varato un piano che destina 3 milioni di euro da fondi europei per trasformare la vita dei detenuti adulti e minori. La risorsa finanziaria proviene dalla programmazione FSE Plus ed è suddivisa in modo preciso: 2,5 milioni per gli adulti e mezzo milione per i ragazzi degli istituti penitenziari minorili. Questa mossa segna un cambio di passo nella gestione delle carceri abruzzesi, puntando su competenze lavorative nuove per affrontare le sfide del mercato attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo: 3 milioni per il reinserimento dei detenuti Articoli correlati Leggi anche: Lavoro e carcere, accordo per favorire il reinserimento dei detenuti Reinserimento dei detenuti e dei fragili, Ferrara si candida a diventare una città laboratorioFerrara si candida a diventare una città laboratorio per la sperimentazione di un progetto pilota finalizzato al reinserimento sociale delle persone... Tutti gli aggiornamenti su Abruzzo 3 milioni per il reinserimento... Temi più discussi: Regione Abruzzo, dal Consiglio dei Ministri ok al Bilancio di previsione 2026-2028; Abruzzo, al via Micro Prestiti: 19 milioni per under 35 e donne che vogliono fare impresa; Bollette: in Abruzzo possibili rincari per circa 199 milioni di euro; Dal ministero 1,2 milioni di euro alle università abruzzesi per assumere 43 ricercatori. Formazione e rieducazione: in Abruzzo 3 milioni di euro per il reinserimento dei detenutiPescara. Si è tenuto a Pescara il Tavolo interistituzionale convocato dalla Garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera. Al centro ... abruzzolive.it CARCERI: SANTANGELO, 3 MILIONI PER INTERVENTI DI REINSERIMENTO DETENUTIPESCARA – Un nuovo programma regionale per il reinserimento dei detenuti con progetti educativi e formativi. Lo ha annunciato l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, in apertura del Ta ... abruzzoweb.it Due uomini e una donna si sono presentati all'Aquila, al Tribunale per i minorenni dell'Abruzzo, per esaminare gli atti relativi al caso della “famiglia nel bosco” di Palmoli #ilcentro #tribunaledeiminori #laquila #Nordio #ministro #giustizia #magistratura #politica - facebook.com facebook Chiusa II edizione Festival Innovation Hub nell’ambito di 'Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo' x.com