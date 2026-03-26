Il progetto "Ri-Uscire" approda ad Agrigento proponendo un modello operativo che smette di considerare il reinserimento dei detenuti come un processo isolato, trasformandolo in una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e terzo settore. L'iniziativa, illustrata durante il convegno "Cantiere comunità" presso il museo archeologico Pietro Griffo, punta a creare percorsi concreti di autonomia e dignità per le persone in esecuzione penale, valorizzando le competenze individuali attraverso una rete territoriale solida capace di produrre sicurezza reale per l'intera collettività. Il cuore della strategia risiede nel superamento... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Cantiere comunità: ad Agrigento il riscatto sociale dei detenuti diventa una sfida collettiva

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