Gli albergatori toscani considerano la sostenibilità una leva di competitività, non solo un obbligo ambientale. Secondo un rappresentante del settore, investire in pratiche sostenibili è ineludibile per rimanere competitivi nel mercato turistico. Questa visione si riflette nel crescente impegno degli operatori verso soluzioni più ecologiche, che vengono viste come opportunità di miglioramento e differenziazione. La sostenibilità diventa così un elemento chiave per attrarre visitatori e rafforzare l’offerta turistica locale.

La sostenibilità è percepita dagli albergatori toscani come una leva di competitività e non solo come un obbligo ambientale. È uno dei principali risultati emersi dalla ricerca ‘Innovazione Verde nell’Ospitalità Toscana: il contributo del settore alla transizione circolare ’, presentata a Pisa nel convegno promosso da Federalberghi Toscana nell’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna. È stata condotta dal centro interdisciplinare sulla sostenibilità e il clima dell’istituzione accademica su un campione di 72 strutture prevalentemente indipendenti. Solo il 13% opera in edifici di recente costruzione e dall’analisi emergono comportamenti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il turismo incontra la sostenibilità. Barbetti: "Investimento ineludibile"

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