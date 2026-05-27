Gli albergatori considerano la sostenibilità un elemento chiave per la competitività nel settore turistico. La maggior parte delle strutture ricettive vede nelle pratiche sostenibili un’opportunità di investimento, oltre che un requisito ambientale. Questa visione si traduce in azioni che puntano a migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale, senza considerare esclusivamente il rispetto delle normative. La sostenibilità viene quindi affrontata come un elemento strategico per attrarre clienti e rafforzare la posizione sul mercato.

La sostenibilità è percepita dagli albergatori come una leva di competitività e non solo come un obbligo ambientale. E’ uno dei principali risultati emersi dalla ricerca ‘Innovazione verde nell’ospitalità toscana: il contributo del settore alla transizione circolare’, presentata a Pisa nel convegno promosso da Federalberghi Toscana nell’aula magna della Scuola superiore Sant’Anna. E’ stata condotta dal centro interdisciplinare sulla sostenibilità e il clima dell’istituzione accademica pisana su un campione di 72 strutture prevalentemente indipendenti solo il 13% opera in edifici di recente costruzione e dall’analisi emergono comportamenti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, la sfida della sostenibilità: "Un asset cruciale di investimento"

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