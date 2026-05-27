Una gonna leopardata abbinata a un paio di sneakers bianche, senza accessori vistosi, mostra come si possa indossare questa stampa senza eccessi. Negli ultimi tempi, il pattern animalier si è diffuso ovunque, diventando quasi neutro. La scelta di abbinamenti semplici permette di valorizzare il tessuto senza creare contrasti forti. La tendenza si conferma come una delle più pratiche e versatili del momento.

Altro che righe e pois: la vera stampa diventata quasi un neutro, a forza di apparire ovunque, è il leopardato. Un pattern che fino a qualche stagione fa veniva ancora considerato difficile, audace, adatto solo a chi ama farsi notare, e che oggi invece ha conquistato anche il capo più democratico del guardaroba: le sneakers. Comode come sempre, ma con un twist più deciso, le sneakers leopardate donna sono l’accessorio giusto per dare carattere anche ai look più semplici. Da quelle bianche ai modelli più grintosi, basse, alte o platform: ecco come sceglierle e abbinare sneakers leopardate senza strafare. Da stampa audace a nuovo neutro: il ritorno del leopardato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il trucco per indossare il leopardato senza esagerare? Con un paio di sneakers

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