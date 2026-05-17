Arredare casa con le piastrelle iridescenti | i consigli per seguire il trend senza esagerare
Le piastrelle iridescenti sono diventate una scelta popolare nel settore dell’interior design, apparendo in molte abitazioni come elemento decorativo. Sono utilizzate in diverse stanze, dalla cucina al bagno, per aggiungere un tocco di luminosità e colore. Tuttavia, il loro impiego richiede attenzione per evitare un risultato eccessivamente vistoso. Gli esperti consigliano di combinarle con tonalità neutre e di limitare la superficie coperta da questo tipo di piastrelle. Si tratta di un trend che si sta diffondendo tra chi desidera un tocco moderno senza esagerare.
Il must del momento nel mondo dell'interior design? Le piastrelle iridescenti: ecco come usarle nelle diverse camere di casa per evitare un effetto troppo appariscente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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