Arredare casa con le piastrelle iridescenti | i consigli per seguire il trend senza esagerare

Le piastrelle iridescenti sono diventate una scelta popolare nel settore dell’interior design, apparendo in molte abitazioni come elemento decorativo. Sono utilizzate in diverse stanze, dalla cucina al bagno, per aggiungere un tocco di luminosità e colore. Tuttavia, il loro impiego richiede attenzione per evitare un risultato eccessivamente vistoso. Gli esperti consigliano di combinarle con tonalità neutre e di limitare la superficie coperta da questo tipo di piastrelle. Si tratta di un trend che si sta diffondendo tra chi desidera un tocco moderno senza esagerare.

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