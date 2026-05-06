Filena la forza della solidarietà | raccolti oltre 63mila euro Cure in Messico sempre più vicine

Una comunità si è unita per raccogliere più di 63mila euro destinati a una bambina bisognosa di cure mediche in Messico. La raccolta è stata organizzata per sostenere il trattamento necessario, con il contributo di numerosi cittadini che hanno aderito all’iniziativa. La solidarietà ha coinvolto molte persone, creando un sostegno concreto alla famiglia della bambina e avvicinando l’obiettivo di ricevere le cure in un altro paese.

Tempo di lettura: 3 minuti Una comunità intera che si stringe attorno a una bambina e alla sua famiglia, trasformando la speranza in realtà. A Guardia Sanframondi continua a crescere la gara di solidarietà per Filena, 12 anni, affetta da tetraparesi spastica, che presto sarà in Messico per iniziare un percorso di cure specialistiche. La raccolta fondi avviata su GoFundMe ha ormai superato i 62mila – per un totale di oltre euro 1050 donatori – sui 75mila necessari per affrontare il viaggio e il trattamento presso la clinica Neurocytonix di Monterrey. Ma a questa cifra vanno aggiunte anche le numerose tante donazioni dirette di alcuni cittadini, segno concreto di una mobilitazione che ha coinvolto l’intero territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Filena, la forza della solidarietà: raccolti oltre 63mila euro. Cure in Messico sempre più vicine Notizie correlate "Una piega per lo Ior", la maratona di solidarietà conquista Forlì: raccolti oltre 4 mila euroNon c’è stato troppo tempo per far riposare phon e spazzole nei dieci “temporary beauty salon” aperti in contemporanea domenica L’obiettivo?... Castelvenere, dall’asta di beneficenza per Filena raccolti cinquemila euro“Ancora una volta – ha detto il sindaco Di Santo – la nostra comunità ha dimostrato coi fatti di quanto sia sensibile su tematiche sociali e di... Altri aggiornamenti Si parla di: ‘Dalla conoscenza alla solidarietà’: Cerreto Sannita si riscopre comunità nel nome di Filena; ‘Dalla conoscenza alla solidarietà’ | Cerreto Sannita si riscopre comunità nel nome di Filena.