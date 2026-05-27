Il nome di Abate si fa avanti come possibile nuovo allenatore del Modena, che però non ha ancora preso una decisione definitiva. La società sta valutando diverse opzioni e non ha fretta di annunciare il sostituto attuale. La scelta sarà comunicata solo al termine di un’attenta analisi delle candidature. Per ora, il club prosegue con le valutazioni senza indicare una tempistica precisa per la decisione finale.

Senza fretta, il Modena continua a valutare le opzioni più idonee alla panchina per la prossima stagione. I campionati (le finali playoff) sono ancora in corso, molte formazioni cambieranno da qui a breve termine la guida tecnica e non è escluso che si voglia attendere una sorta di effetto domino pur avendo individuato i nomi da tenere in cima alla lista. E, non andiamo molto lontano da quanto vi abbiamo raccontato in questi giorni. Luca D’Angelo da una parte, Ignazio Abate (foto) dall’altra e ulteriori tecnici tenuti sotto osservazione. L’ex Spezia è sempre caldo ma, un po’ più caldo, è ora Ignazio Abate perché particolarmente apprezzato dalla proprietà gialloblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il toto allenatore. Abate prende quota. Ma non c’è fretta

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