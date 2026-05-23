Non va trascurato, in fase di premessa, che da settembre il Modena aprirà le porte de ’ Il Nido ’ e in questa fase storica, un centro sportivo, apre alla possibilità di un mercato ampio e allettante. Quando si contatta un allenatore, è la prima cosa di cui si parla. E, il Modena, ora l’avrà. Ci sono due strade che i canarini possono percorrere per il post Sottil, non per forza legate a questi nomi specifici ma a profili simili. Al Modena piaceva un anno fa tantissimo e magari piace ancora quel Luca D’Angelo ormai ex tecnico dello Spezia (rescinderà a breve). Il nome è da sempre vicino ai desideri di Catellani. Si sta raccontando che l’Avellino abbia avuto incontri positivi con l’allenatore abruzzese ma firme non ce ne sono state e dalle parti irpine si stanno inserendo altri nomi quali Cioffi e Mignani, ad esempio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - È già partito il toto sostituto. Il pallino D’Angelo, la suggestione Abate. La stagione de ’Il Nido’ cerca un protagonista

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Spezia, D’Angelo per il miracolo. La sfida di Carrara è già decisivaRiavvolgendo il nastro della storia, Luca D’Angelo riprende in mano le redini dello Spezia con un bel bagaglio di numeri: 81 partite, 29 vittorie, 30 pareggi e 22 sconfitte, 117 punti, 118 gol fatti. genova.repubblica.it