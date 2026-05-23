È già partito il toto sostituto Il pallino D’Angelo la suggestione Abate La stagione de ’Il Nido’ cerca un protagonista
Da settembre, il centro sportivo de ‘Il Nido’ aprirà le porte al pubblico, offrendo la possibilità di un mercato ampio e allettante. In vista di questa apertura, si discute già della sostituzione del tecnico, con i nomi di D’Angelo e Abate come principali candidati. La stagione al centro sportivo rappresenta un momento di transizione e di rinnovamento, con l’obiettivo di trovare un nuovo protagonista per la squadra.
Non va trascurato, in fase di premessa, che da settembre il Modena aprirà le porte de ’ Il Nido ’ e in questa fase storica, un centro sportivo, apre alla possibilità di un mercato ampio e allettante. Quando si contatta un allenatore, è la prima cosa di cui si parla. E, il Modena, ora l’avrà. Ci sono due strade che i canarini possono percorrere per il post Sottil, non per forza legate a questi nomi specifici ma a profili simili. Al Modena piaceva un anno fa tantissimo e magari piace ancora quel Luca D’Angelo ormai ex tecnico dello Spezia (rescinderà a breve). Il nome è da sempre vicino ai desideri di Catellani. Si sta raccontando che l’Avellino abbia avuto incontri positivi con l’allenatore abruzzese ma firme non ce ne sono state e dalle parti irpine si stanno inserendo altri nomi quali Cioffi e Mignani, ad esempio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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