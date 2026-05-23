È già partito il toto sostituto Il pallino D’Angelo la suggestione Abate La stagione de ’Il Nido’ cerca un protagonista

Da sport.quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da settembre, il centro sportivo de ‘Il Nido’ aprirà le porte al pubblico, offrendo la possibilità di un mercato ampio e allettante. In vista di questa apertura, si discute già della sostituzione del tecnico, con i nomi di D’Angelo e Abate come principali candidati. La stagione al centro sportivo rappresenta un momento di transizione e di rinnovamento, con l’obiettivo di trovare un nuovo protagonista per la squadra.

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Non va trascurato, in fase di premessa, che da settembre il Modena aprirà le porte de ’ Il Nido ’ e in questa fase storica, un centro sportivo, apre alla possibilità di un mercato ampio e allettante. Quando si contatta un allenatore, è la prima cosa di cui si parla. E, il Modena, ora l’avrà. Ci sono due strade che i canarini possono percorrere per il post Sottil, non per forza legate a questi nomi specifici ma a profili simili. Al Modena piaceva un anno fa tantissimo e magari piace ancora quel Luca D’Angelo ormai ex tecnico dello Spezia (rescinderà a breve). Il nome è da sempre vicino ai desideri di Catellani. Si sta raccontando che l’Avellino abbia avuto incontri positivi con l’allenatore abruzzese ma firme non ce ne sono state e dalle parti irpine si stanno inserendo altri nomi quali Cioffi e Mignani, ad esempio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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