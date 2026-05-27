Il termovalorizzatore di Roma non ridurrà i costi della raccolta rifiuti né migliorerà la qualità dell’aria. Secondo un ingegnere ambientale, aumenterà l'inquinamento e rallenterà la differenziata. La gestione dei rifiuti continuerà a mostrare carenze e il costo della Tari non subirà riduzioni. La costruzione dell’impianto non cambierà lo stato attuale della situazione ambientale della città, né affronterà i problemi di fondo legati alla gestione dei rifiuti.

Non cambierà il degrado cittadino, né le carenze della municipalizzata dei rifiuti romana. E non farà scendere la Tari mentre, al contrario, produrrà inquinamento. Secondo Francesco Girardi, ingegnere ambientale ed energy manager, voce fuori dal coro di consensi all’impianto, l’unico effetto concreto del termovalorizzatore di Roma, i cui lavori sono inziati ufficialmente da pochi giorni, sarà quello di disincentivare la raccolta differenziata. Dei romani e della stessa Ama. Roma come Copenaghen? Secondo gli amministratori romani, se anche l’ecologica capitale danese ne ha uno perché non Roma? Premesso che la Danimarca è lo stato in Europa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il termovalorizzatore di Roma frenerà la differenziata e aumenterà l’inquinamento”: intervista all’ingegnere ambientale Francesco Girardi

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