Acerra il Papa accoglie i medici contro l’inquinamento ambientale

Il Papa ha incontrato un gruppo di medici impegnati nello studio dell’inquinamento ambientale, in particolare nelle aree soggette a contaminazioni da diossine. Recenti dati sui registri tumori indicano un aumento dei casi legato a queste sostanze. Durante l’evento, sono stati annunciati i nomi delle persone che accompagneranno il Papa in un viaggio nelle Terre dei Fuochi, un’area nota per i problemi di inquinamento e danni alla salute pubblica. La visita mira a sensibilizzare sulla questione ambientale e sanitaria.

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? Punti chiave Come dimostrano i nuovi registri tumori il legame con le diossine?. Chi accompagnerà il Papa per denunciare i danni nelle Terre dei Fuochi?. Perché l'aspettativa di vita in Campania è inferiore a quella di Firenze?. Quali prove scientifiche smentiscono il negazionismo sull'inquinamento ambientale?.? In Breve Visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra prevista per il 23 maggio 2026.. Nuovi registri tumori permettono di mappare zone colpite da PCB e diossine in Campania.. Aspettativa di vita ridotta di almeno cinque anni rispetto a Firenze o Bolzano.. Progetto medioteca per raccogliere testimonianze storiche sulle Terre dei Fuochi campane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acerra, il Papa accoglie i medici contro l’inquinamento ambientale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inquinamento ambientale in area Asi: indagati e sequestriLa Procura di Trani ha disposto accertamenti nell'ambito di una inchiesta sull'inquinamento ambientale a Molfetta, in provincia di Bari. Inquinamento ambientale: denunciato imprenditore, sequestrata azienda conciariaL’attività investigativa messa in atto dai militari permetteva di accertare che tali reflui venivano scaricati direttamente nella pubblica fognatura... Papa Leone XIV in visita ad Acerra: il Pontefice pregherà per la Terra dei FuochiIl 23 maggio Papa Leone XIV sarà ad Acerra, dove atterrerà in elicottero allo stadio comunale Arcoleo e incontrerà i sindaci dei 90 comuni della Terra dei Fuochi per una preghiera speciale contro l’in ... cronachedellacampania.it Il Papa ad Acerra il 23 maggio: Verrà per la Terra dei FuochiArrivo in elicottero allo stadio comunale. Incontrerà i familiari delle vittime dell’inquinamento. Previsti 1300 agenti. Il vescovo Di Donna: Rilancia la ... napoli.repubblica.it