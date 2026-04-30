Promozione Pontassieve via Duradoni C’è Agatensi

A Pontassieve, in via Duradoni, si registra una novità nella gestione sportiva della squadra. Dopo aver rinnovato il contratto con il tecnico fino al 2027, il club ha annunciato la separazione dal direttore sportivo Mattia Duradoni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un cambiamento all’interno dell’organigramma della società. La squadra prosegue il suo percorso, mantenendo l’attenzione sulla stagione in corso.

Aria di cambiamenti in casa Pontassieve. Nonostante un percorso sportivo d’eccellenza e un rinnovo già siglato fino al 2027, il club del presidente Sebastiano Giusti ha ufficializzato il divorzio dal ds Mattia Duradoni. Una decisione quasi inaspettata, con la squadra che sarà impegnata negli spareggi play off, sull’ottima scia di risultati della squadra che, plasmata da Duradoni e guidata in panchina da Bonini, è stata protagonista di una risalita nel girone di ritorno. Grazie al terzo posto conquistato, gli azzurri si presentano ad affrontare gli spareggi play off del girone C, come una delle possibile mine vaganti. "Dopo due anni insieme, le nostre strade si separano – si legge nella nota del club, che sottolinea come la scelta sia maturata in ottica futura, ringraziando Duradoni per la professionalità dimostrata".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Pontassieve, via Duradoni. C’è Agatensi Notizie correlate Leggi anche: Promozione. Sinalunghese, ko in trasferta a Pontassieve Basket Divisione regionale 1. Lo Scirea travolge l’Aics: il derby si decide nel 3° quarto. Super il duo Agatensi-AngelettiGaetano Scirea 93 Aics Forlì 72 GAETANO SCIREA: Manzi 9, Zanetti, Torelli 9, Piazza 7, Agatensi 16, Panzavolta 5, Angeletti 20, Bellini, Palazzi 8,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Pontassieve, si cambia: saluta Duradoni; Promozione C. Il Pontassieve saluta il Direttore Sportivo; Promozione. Pontassieve, via Duradoni. C’è Agatensi. Un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro destinato alla promozione del territorio e delle eccellenze dell'Isola - facebook.com facebook Favola De Ceglie, raggiunta la promozione con l'Aosta: "È un regalo a mio padre". E sulla #Juve... x.com