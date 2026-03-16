Promozione Sinalunghese ko in trasferta a Pontassieve

Nella partita tra Pontassieve e Sinalunghese, il risultato finale è stato di 1-0 a favore dei locali. La squadra di casa ha segnato grazie a un gol di Morandi, mentre la formazione ospite ha inviato in campo giocatori come Serrotti, Giannelli L., Carnevale, Marchi, Cirasella, Fantechi e Bonechi R. La partita si è svolta in trasferta per la Sinalunghese.

PONTASSIEVE 1 SINALUNGHESE 0 PONTASSIEVE: Morandi, Serrotti, Giannelli L., Carnevale, Marchi, Cirasella, Fantechi, Bonechi R., Giannini, Del Zotto, Lunghi. Panchina: Limentra, Giudice, Buset, Fani, Papini, Mengozzi, Batistini, Bartolozzi, Casci. Allenatore Bonini SINALUNGHESE: Marini, Bonechi, Chottong, Tacchini, Celestini, Gagliardi, Nannoni, Dema, Bardelli, Bucaletti, Mazza. Panchina: Gialli, Grassini, Bongini, Parri, Cresti A., Palazzi, Palazzesi, Fineschi, Redi. Allenatore Testini Arbitro: Nafra di Valdarno (Bagni-Goretti). Reti: 14’ Del Zotto SINALUNGA – Si infrangono a Pontassieve le residue speranze della Sinalunghese di restare in corsa per centrare l’obiettivo del primo posto in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Sinalunghese, ko in trasferta a Pontassieve Articoli correlati Calcio Promozione. Tonfo Sinalunghese. Dicomano in festaDICOMANO 2 SINALUNGHESE 0 DICOMANO: Maionchi, Castri, Vignozzi, Gianassi, Pruneti, Pecorai, Valoriani, Somigli M. Calcio Promozione. La Sinalunghese trema. Bardelli fa 1-1SINALUNGHESE 1 SETTIGNANESE 1 SINALUNGHESE: Bobini, Chottong, Palazzesi, Tacchini, Celestini, Gagliardi, Redi, Dema, Sacco, Bucaletti, Bardelli. Altri aggiornamenti su Promozione Sinalunghese ko in trasferta... Discussioni sull' argomento Casentino sconfitto: la vetta è in condominio. Alberoro-Foiano senza gol, Montagnano ko; Vis, sofferenza e corto muso. Ternana ko, è la terza vittoria di fila. Promozione. Sinalunghese, ko in trasferta a PontassievePONTASSIEVE 1 SINALUNGHESE 0 PONTASSIEVE: Morandi, Serrotti, Giannelli L., Carnevale, Marchi, Cirasella, Fantechi, Bonechi R., Giannini, Del Zotto, Lunghi. Panchina: Limentra, ... sport.quotidiano.net Promozione. Sinalunghese. Testini: I ragazzi ci hanno creduto»Era una gara da dentro o fuori e la Sinalunghese l’ha interpretata alla grande, battendo la capolista Casentino Academy ... msn.com Pallavolo A2F Promozione – Una Roma combattiva ed entusiasta frena la corsa verso l’A1 di Brescia x.com PROMOZIONE | Soccer Trani-Rutiglianese 3-0, Pace: "Bello che la città possa vivere finalmente questi momenti di gioia. È il trionfo di tutto il gruppo di lavoro. Ora proviamo a prenderci anche la Coppa" #trani #pace #sport - facebook.com facebook