Il teatro fatto dai giovanissimi | a Novara la Piccola Compagnia Faraggiana porta in scena Ecodivinità
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Venerdì 29 maggio, alle 21, sul palco del Teatro Faraggiana tornano in scena i giovani attori della Piccola Compagnia Faraggiana con lo spettacolo "Ecodivinità".Lo spettacolo racconta di un Olimpo in crisi: le divinità vengono sfrattate dalla loro dimora perché incapaci di prendersi cura del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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