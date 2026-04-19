Teatro Faraggiana gran finale con Massimo Popolizio | in scena a Novara Furore
Il teatro Faraggiana di Novara ospiterà l’ultimo spettacolo della stagione di prosa 2025-2026 mercoledì 22 aprile alle 21. Sul palco andrà in scena
Ultimo appuntamento con la stagione di prosa 2025-2026 al Faraggiana.Sul palco del teatro novarese mercoledì 22 aprile, alle 21, arriva "Furore", dal romanzo di John Steinbeck, con Massimo Popolizio. Una produzione Compagnia Umberto Orsini, Teatro di Roma e Teatro Nazionale.Biglietti a partire da.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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