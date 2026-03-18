Arezzo, 18 marzo 2026 – S arà la Compagnia Interi e Ridotti fondata da Marco Cucciniello di Autobahn Teatro di Arezzo a chiudere la stagione 202526 del Teatro Moderno di Tegoleto sabato 21, alle ore 21, e in replica domenica 22 marzo, alle ore 16, portando in scena la commedia, adatta a tutti, "Sotto a chi tocca" di Luigi Orengo per la regia di Daniele Marmi. La pièce scritta nel 1930 dal famoso commediografo e scultore genovese Luigi Orengo è incentrata sulla disputa per l'eredità di un ricco zio da parte dei suoi tre nipoti. L'intero patrimonio andrà infatti, secondo il testamento, a chi di loro riuscirà ad avere per primo un figlio maschio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Moderno di Tegoleto, la compagnia Interi e Ridotti di Autobahn Teatro porta in scena "Sotto a chi tocca"

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