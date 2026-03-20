Venerdì 27 marzo si svolgerà a Cavriglia l’ultimo spettacolo della stagione teatrale 2026 al Teatro Comunale, con Andrea Muzzi come protagonista. L’evento segnerà la conclusione di un ciclo di rappresentazioni che si sono svolte nel corso dell’anno. La serata rappresenta l’appuntamento finale di questa programmazione teatrale locale.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Si chiude venerdì 27 marzo la stagione teatrale 2026 a Cavriglia con l’ultimo appuntamento al Teatro Comunale, che avrà come protagonista Andrea Muzzi. Sul palco andrà in scena “Ma cosa ha in testa?!”, una commedia brillante e dal ritmo incalzante, capace di coniugare comicità e riflessione. Accanto a Muzzi, Stefano Messina, con cui forma una coppia scenica affiatata e dinamica. Lo spettacolo ruota attorno al rapporto tra due personaggi: uno psicologo, interpretato da Messina, apparentemente cinico ma in realtà emotivamente fragile, e il suo paziente, portato in scena da Muzzi, che appare vittima ma mostra, a tratti, una forza superiore a quella del medico stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavriglia, venerdì 27 marzo il gran finale della stagione teatrale 2026 con Andrea Muzzi

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