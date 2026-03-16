Sabato 21 marzo si apre ufficialmente la stagione teatrale 2026 del Teatro di Anghiari
Sabato 21 marzo prende il via la stagione teatrale 2026 al Teatro di Anghiari, intitolata
Arezzo, 16 marzo 2026 – , intitolata "SEDUT!". Sotto la direzione artistica di Andrea Merendelli, il cartellone celebra il valore centrale della "seduta" teatrale come spazio di riscoperta del respiro umano e delle emozioni. Il programma degli eventi è stato presentato nella conferenza stampa che si è svolta nella Sala del Consiglio del Comune di Anghiari, alla presenza di Andrea Merendelli e delle assessore del Comune di Anghiari, Alberica Barbolani da Montauto (cultura) e Ilaria Lorenzini (turismo e commercio). Il Calendario della Stagione Teatrale 2026:... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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