Sabato 21 marzo prende il via la stagione teatrale 2026 al Teatro di Anghiari, intitolata

Arezzo, 16 marzo 2026 – , intitolata "SEDUT!". Sotto la direzione artistica di Andrea Merendelli, il cartellone celebra il valore centrale della "seduta" teatrale come spazio di riscoperta del respiro umano e delle emozioni. Il programma degli eventi è stato presentato nella conferenza stampa che si è svolta nella Sala del Consiglio del Comune di Anghiari, alla presenza di Andrea Merendelli e delle assessore del Comune di Anghiari, Alberica Barbolani da Montauto (cultura) e Ilaria Lorenzini (turismo e commercio). Il Calendario della Stagione Teatrale 2026:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabato 21 marzo si apre ufficialmente la stagione teatrale 2026 del Teatro di Anghiari

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