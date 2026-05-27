Il tè, tradizionalmente associato a paesi asiatici, viene coltivato anche sulle Alpi. Per anni, in Europa si è creduto che questa pianta potesse crescere solo in regioni calde e umide, lontano dal clima alpino. Ora, alcune coltivazioni si sono sviluppate anche in queste zone, dimostrando che il tè può essere coltivato anche in ambienti con condizioni climatiche diverse da quelle tipiche delle aree di origine.

Per decenni il tè è stato raccontato in Europa come un prodotto inevitabilmente lontano. Cina, Giappone, India, Sri Lanka. Geografie precise, quasi immutabili, che sembravano definire non soltanto la provenienza della bevanda ma anche i limiti stessi della sua coltivazione. Oggi qualcosa sta cambiando. Negli ultimi anni diverse realtà europee hanno iniziato a sperimentare la coltivazione della Camellia sinensis, la pianta del tè, in territori considerati fino a poco tempo fa inadatti. Non si tratta ancora di una produzione industriale capace di competere con i grandi paesi asiatici, ma di un fenomeno agricolo interessante perché racconta insieme clima, paesaggio e trasformazione culturale del consumo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il tè cresce anche sulle Alpi

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Rachadura de 300 metros cresce na montanha suíça e coloca vilarejo em perigo

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