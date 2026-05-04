Domani all’ospedale della Gruccia si terrà un’iniziativa dedicata all’igiene delle mani. Durante l’evento, sarà possibile partecipare a test per verificare se le mani sono state lavate correttamente. La giornata si propone di sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle pratiche di igiene personale e di promuovere comportamenti più consapevoli in ambito sanitario. L’obiettivo è migliorare le abitudini di prevenzione tra i cittadini.

VALDARNO – Domani all’ospedale della Gruccia succede ‘na cosa che, a quanto pare, serviva: insegnare alla gente come se lavano le mani. Sì, proprio quelle che poi vanno in giro a toccà tutto, dalcorrimano al panino. Dalle 10 alle 12, chi passa dall’atrio potrà fermasse e scoprì ‘na verità che forse era meglio nun sapere: quanto so’ sporche davvero le proprie mani. Niente giudizi (forse), ma tanto gel igienizzante e ‘na macchinetta che te smaschera senza pietà. Funziona così: te spiegano come dovresti lavatte le mani (spoiler: nun è “due gocce e via”), poi te danno el gel e te fanno provare. Dopo infili le mani dentro ‘na specie de scatola magica e.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “Oh ma te le lavi ‘ste mani?”: all’ospedale te fanno anche ‘i test per vedere se sei zozzo davvero

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