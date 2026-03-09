Cesena | il Classico Monti cresce l’Alpi scende I dati 2024

A Cesena, nel 2024, il liceo classico Monti ha registrato un aumento di iscrizioni, mentre l’Alpi ha visto una diminuzione. Le matricole delle scuole superiori della città e della provincia hanno mostrato una tendenza di cambiamento netta, con il Monti che si distingue per una crescita, al contrario di quanto accade a livello nazionale. I dati forniti riguardano le iscrizioni delle scuole superiori.

Le matricole delle scuole superiori di Cesena e provincia hanno tracciato una mappa scolastica in netta trasformazione, dove il liceo classico del Monti registra un’eccezione positiva rispetto al calo nazionale. Mentre l’indirizzo linguistico dell’Istituto Alpi subisce una contrazione significativa con 40 iscritti in meno, il Liceo Scientifico Righi mantiene una stabilità quasi perfetta a 305 nuovi studenti. Il quadro si completa con la crescita dei corsi professionali all’Istituto Lugaresi, finanziati dalla Regione e rivolti ai giovani appena usciti dalle medie. I dati emergenti indicano che le scelte delle famiglie cesenati non seguono ciecamente le tendenze nazionali di abbandono degli studi umanistici, ma mostrano una preferenza per percorsi tecnici e professionali sempre più richiesti dal mercato del lavoro locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesena: il Classico Monti cresce, l’Alpi scende. I dati 2024 Iscrizioni 2026/2027, raddoppia la filiera 4+2. Licei al 55,88% (Classico scende, sale il Made in Italy), lieve ripresa dei Professionali. Tutti i datiSi chiudono le iscrizioni per l’anno scolastico 20262027 e il quadro che emerge conferma gli equilibri tradizionali del sistema secondario di secondo... Tragedia a Ponte nelle Alpi: scende dal furgone per salutare un amico, il mezzo si muove e lo uccideABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia a Ponte nelle Alpi Una tragica fatalità si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 febbraio, a... Una selezione di notizie su Classico Monti. Argomenti discussi: Scuola, matricole alle superiori. Spopola il Classico, scivola l’Alpi. Crescono i corsi del Lugaresi. Indirizzo classico rinnovato con più spazio alla storia dell’arteLa scuola superiore più antica della provincia, il liceo classico Monti (1860), amplia l’offerta formativa con il potenziamento del liceo classico per l’arte, condiviso alle future matricole. Con ... ilrestodelcarlino.it Nasce il liceo classico per l’arte. Potenziamento al via nel 2026-27Il crescente interesse degli studenti per la storia dell’arte e il progetto ’Tracce’ hanno spinto il Liceo ‘Monti’ (dirigente Maria Silvia Arcuti, nella foto) ad ampliare la propria offerta formativa. ilrestodelcarlino.it