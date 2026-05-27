Il taekwondo accende l’estate | open day per scoprire una disciplina che forma corpo e carattere

Un open day di taekwondo si terrà questa estate, offrendo l'opportunità di provare la disciplina. L'evento prevede sessioni di allenamento aperte a tutti, con dimostrazioni e prove gratuite. La giornata si svolgerà in una palestra locale, con istruttori qualificati pronti a guidare i partecipanti tra tecniche di combattimento e esercizi di potenziamento. L'obiettivo è avvicinare nuove persone a una pratica che combina esercizio fisico e sviluppo della disciplina mentale.

Salerno si prepara a vivere un’estate diversa, fatta di energia, movimento e crescita personale. L’A.S.D. Taekwondo White Tigers, annuncia gli Open Day che si terranno tutti i Mercoledì nei mesi di Giugno e Luglio, dedicati a chi desidera avvicinarsi al Taekwondo in un ambiente professionale e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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