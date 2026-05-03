Terni tre titoli italiani per il team di kickboxing | Disciplina che forma il carattere e insegna a reagire sotto stress

Tre atleti della palestra Body Club di Terni hanno ottenuto tre titoli italiani ai campionati nazionali di kickboxing, tenutisi il 19 aprile presso il Roman Sport City di Pomezia. Catalin Sirca, Fabio Vicentini e Christian Bufaloni sono saliti sul podio, portando a casa i riconoscimenti nelle rispettive categorie. La disciplina, secondo quanto affermato dai partecipanti, aiuta a sviluppare il carattere e a imparare a reagire sotto stress.

Una grande soddisfazione per tre atleti della palestra Body Club. Lo scorso 19 aprile infatti Catalin Sirca, Fabio Vicentini e Christian Bufaloni si sono imposti ai campionati nazionali di kickboxing nella location del Roman Sport City a Pomezia. I ragazzi sono allenati dal maestro Mirko.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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