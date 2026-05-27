Il successo del corso di autodifesa Conoscenza e prevenzione per la sicurezza di tutti

Da leccotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corso di autodifesa promosso dall'Associazione nazionale carabinieri di Oggiono ha registrato un nuovo successo. Il programma si concentra su conoscenza e prevenzione, offrendo supporto alle vittime di violenza di genere, bullismo, maltrattamenti in famiglia e violenze contro le donne. È rivolto a chi desidera acquisire strumenti pratici per la propria sicurezza e sensibilizzare sulla prevenzione. L'iniziativa si inserisce in un percorso informativo dedicato a rafforzare la consapevolezza e la protezione individuale.

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Nuovo successo per Defend Oneself, il corso di autodifesa promosso dall'Associazione nazionale carabinieri ANC di Oggiono e incentrato su un percorso informativo e di sostegno a favore delle vittime di violenza di genere, bullismo, maltrattamenti in famiglia, e violenze contro le donne. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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