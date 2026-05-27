Il successo del corso di autodifesa Conoscenza e prevenzione per la sicurezza di tutti
Il corso di autodifesa promosso dall'Associazione nazionale carabinieri di Oggiono ha registrato un nuovo successo. Il programma si concentra su conoscenza e prevenzione, offrendo supporto alle vittime di violenza di genere, bullismo, maltrattamenti in famiglia e violenze contro le donne. È rivolto a chi desidera acquisire strumenti pratici per la propria sicurezza e sensibilizzare sulla prevenzione. L'iniziativa si inserisce in un percorso informativo dedicato a rafforzare la consapevolezza e la protezione individuale.
Nuovo successo per Defend Oneself, il corso di autodifesa promosso dall'Associazione nazionale carabinieri ANC di Oggiono e incentrato su un percorso informativo e di sostegno a favore delle vittime di violenza di genere, bullismo, maltrattamenti in famiglia, e violenze contro le donne. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
CORSO DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE PER LE RAGAZZE DEL QUARTIERE DI PORTA CRUCIFERA - BUDOKAN AREZZO
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Grande successo per il Corso di autodifesa al "Signorelli" di Cortona
Corso di autodifesa “Donna in sicurezza” per le imprenditrici. Terminate le lezioni praticheSi sono concluse le sessioni pratiche del corso di autodifesa “Donna in sicurezza” destinato alle imprenditrici.
Temi più discussi: Altre donne pronte per entrare nei Consigli di amministrazione - Autonome Provinz Bozen; Programma GOL: corso gratuito sul foglio di calcolo di IFOA a Firenze; Meduspace con il primo corso sull’intelligenza artificiale all’AI Week. La conoscenza medica raddoppia ogni 73 giorni; Lien Viet Education: promuovere la conoscenza, spianare la strada al successo per migliaia di studenti.
Cos è successo durante questo fine settimana - Prima tappa del corso @real.perio … ho adorato! Ho ripassato concetti che con il passare degli anni vengono inevitabilmente sepolti da tantissime nuove informazioni. E ne ho imparate di nuove perchè @dr facebook
Il commiato di Tare è stato accolto con profondo rammarico da molti giocatori e dipendenti dell'AC MILAN. Molti credevano che meritasse di continuare. (MilanPosts con il video della sua partenza) reddit
Sono un subacqueo: ho fatto il corso PADI a 15 anni, ancor prima di avere l’età per poter far esame e brevetto, ma non mi immergo quasi più negli ultimi anni per ragioni pratiche e di vita… Ho però avuto un problema una volta sott’acqua che mi ha portato a p x.com
Il teatro sperimentale di Vasco. Grande successo per il primo corsoA Zocca si è conclusa con grande successo la prima esperienza del corso di teatro sperimentale voluto da Vasco Rossi e condotto da Andrea Ferrari. Il corso ha superato le aspettative: 23 iscritti, ... ilrestodelcarlino.it
Fisciano, successo per il corso di primo soccorso de La Solidarietà: circa 260 iscrittiConclusa la terza edizione del percorso formativo promosso dall’Associazione La Solidarietà di Fisciano con il Gruppo SMS – Studenti Medicina Salerno Si ... zon.it