Il successo del corso di autodifesa Conoscenza e prevenzione per la sicurezza di tutti

Notizia in breve

Il corso di autodifesa promosso dall'Associazione nazionale carabinieri di Oggiono ha registrato un nuovo successo. Il programma si concentra su conoscenza e prevenzione, offrendo supporto alle vittime di violenza di genere, bullismo, maltrattamenti in famiglia e violenze contro le donne. È rivolto a chi desidera acquisire strumenti pratici per la propria sicurezza e sensibilizzare sulla prevenzione. L'iniziativa si inserisce in un percorso informativo dedicato a rafforzare la consapevolezza e la protezione individuale.