Si sono concluse le sessioni pratiche del corso di autodifesa “Donna in sicurezza” destinato alle imprenditrici. L’iniziativa è stata promossa da Impresa Donna Confesercenti Arezzo e dal Movimento Sportivo Popolare di Arezzo, con il patrocinio delle Camere di Commercio di Arezzo e Siena. Le lezioni hanno coinvolto un numero di partecipanti e si sono svolte in diverse date durante le ultime settimane.

Numerose le titolari di attività che assieme alle dipendenti hanno seguito le interessanti lezioni pratiche di autodifesa impartite dal docente Marco Carboni, maestro di kung fu, aikido e difesa personale. Sul tatami sono salite le titolari di molteplici attività: dai pubblici esercizi alle gioiellerie, compreso imprenditrici del settore della profumeria, articoli per la casa, biancheria, abbigliamento, alimentari, ottici insieme a guide turistiche. “C'è molto interesse” dichiarano Valeria Alvisi, direttrice di Confesercenti Arezzo, e Anna Laura Galati, presidente di Impresa Donna Confesercenti Arezzo “per il corso di autodifesa rivolto alle imprenditrici e alla clientela. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Corso di autodifesa “Donna in sicurezza” per le imprenditrici. Terminate le lezioni pratiche

Articoli correlati

Al via il corso "Donna in sicurezza" per le imprenditriciPrende il via domani, martedì 10 marzo, il corso di autodifesa per le imprenditrici organizzato daConfesercenti Impresa Donna Arezzo e il Movimento...

Confesercenti, il corso Donna in sicurezza per le imprenditriciArezzo, 25 marzo 2026 – Confesercenti, il corso donna in sicurezza per le imprenditrici.

Approfondimenti e contenuti su Corso di autodifesa Donna in sicurezza...

Temi più discussi: Lezioni di autodifesa per giovani donne, è record di iscrizioni; Al Racquet Club di Adriano Panatta corso di autodifesa per donne; Difesa personale, a Como un corso gratuito antiaggressione per donne con tecniche reali e allenamento emotivo; Comune di Voghera e Accademia Arti Marziali insieme per la sicurezza: al via il corso gratuito di difesa personale aperto alla cittadinanza.

Confesercenti, il corso Donna in sicurezza per le imprenditriciArezzo, 25 marzo 2026 – Confesercenti, il corso donna in sicurezza per le imprenditrici. Terminate le lezioni pratiche adesso spazio alla psicoterapeuta Erika Mori. Prosegue il corso di autodifesa Do ... lanazione.it

Crotone, al via un corso di autodifesa femminile per soggetti fragiliIl settore Politiche sociali del Comune ha individuato le beneficiarie del corso tra le persone attualmente più vulnerabili del territorio. ilcrotonese.it

Gli innesti di personale tra i 22 e i 25 anni che ha appena concluso il corso di formazione. I neo finanzieri ricevuti dal comandante provinciale La Gioia prima dell’assegnazione definitiva nei diversi reparti - facebook.com facebook

Dal doposcuola al corso di inglese, tutte le attività della biblioteca comunale - x.com