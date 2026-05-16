Grande successo per il Corso di autodifesa al Signorelli di Cortona
Arezzo, 16 maggio 2026 – Grande successo per il C orso di autodifesa al "Signorelli" di Cortona Si è appena concluso il Corso di autodifesa personale, svoltosi presso l 'I.I.S. "Signorelli" di Cortona è rivolto agli studenti e ai docenti. Il corso è stato svolto nell'ambito del Progetto "Capire per Salvarsi", promosso e realizzato dal Rotary Club Cortona Valdichiana (presieduto da Piero Bracciali) con i Rotary dell'Area Etruria. Oltre al corso di autodifesa, il Progetto ha previsto la realizzazione di un vademecum, di un opuscolo riassuntivo e di un video presentato alle istituzioni e alle scuole. Il corso è stato svolto da Mirko Bonci, professionista con esperienza più che ventennale nel settore palestre in ruoli di Personal Trainer, gestione e formazione nei centri Fitness. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Al via domani il corso gratuito di autodifesa per le donneParte domani alle 15 alla Palestra Energym di viale Roma 179 a Meldola il corso gratuito di autodifesa rivolto alle donne.
Leggi anche: Cortona entra nella stagione turistica, riapre l’Infopoint di piazza Signorelli
Grande successo per lo stand della Città Metropolitana di Reggio Calabria al Salone Internazionale del Libro di Torino, in corso in questi giorni, dove il territorio metropolitano si sta presentando al vasto pubblico nazionale attraverso un ricco programma di inc facebook
DESENZANO DEL GARDA - Grande successo per il primo Open Afternoon organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica, che si è svolto il 17 aprile 2026, aprendo le porte della sede locale a studenti e famiglie e offrendo un’occasione concreta per cono x.com
Qual è il miglior corso a pagamento per fonico/operatore del microfono a giraffa specifico per il cinema? reddit
Sanità: grande successo per il 2° Corso Agui Il timing del partoPisa, 24 marzo 2026 - Si è svolto a Pisa nei giorni scorsi il secondo Corso Agui (Associazione ginecologi universitari italiani), organizzato in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Azienda ... lanazione.it
Il teatro sperimentale di Vasco. Grande successo per il primo corsoA Zocca si è conclusa con grande successo la prima esperienza del corso di teatro sperimentale voluto da Vasco Rossi e condotto da Andrea Ferrari. Il corso ha superato le aspettative: 23 iscritti, ... ilrestodelcarlino.it