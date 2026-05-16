grande successo per il corso di autodifesa al signorelli di cortona

Arezzo, 16 maggio 2026 – Grande successo per il C orso di autodifesa al "Signorelli" di Cortona Si è appena concluso il Corso di autodifesa personale, svoltosi presso l 'I.I.S. "Signorelli" di Cortona è rivolto agli studenti e ai docenti. Il corso è stato svolto nell'ambito del Progetto "Capire per Salvarsi", promosso e realizzato dal Rotary Club Cortona Valdichiana (presieduto da Piero Bracciali) con i Rotary dell'Area Etruria. Oltre al corso di autodifesa, il Progetto ha previsto la realizzazione di un vademecum, di un opuscolo riassuntivo e di un video presentato alle istituzioni e alle scuole. Il corso è stato svolto da Mirko Bonci, professionista con esperienza più che ventennale nel settore palestre in ruoli di Personal Trainer, gestione e formazione nei centri Fitness. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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