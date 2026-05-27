Il sottopasso Claudio chiude per alcune ore per operazioni di manutenzione | le date

Notizia in breve

Dal 3 al 5 giugno, il sottopasso Claudio sarà chiuso al traffico per alcune ore a causa di lavori di manutenzione sugli impianti installati. La chiusura si rende necessaria per permettere l’installazione e la verifica di un sistema di monitoraggio intelligente delle gallerie stradali. Le operazioni rientrano nel progetto di aggiornamento delle infrastrutture stradali della città. Non sono stati comunicati orari specifici di chiusura.