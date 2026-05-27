Il sottopasso Claudio chiude per alcune ore per operazioni di manutenzione | le date
Dal 3 al 5 giugno, il sottopasso Claudio sarà chiuso al traffico per alcune ore a causa di lavori di manutenzione sugli impianti installati. La chiusura si rende necessaria per permettere l’installazione e la verifica di un sistema di monitoraggio intelligente delle gallerie stradali. Le operazioni rientrano nel progetto di aggiornamento delle infrastrutture stradali della città. Non sono stati comunicati orari specifici di chiusura.
Dal 3 al 5 giugno, per consentire le operazioni di manutenzione degli impianti installati, nell’ambito della fornitura e installazione di un sistema integrato di monitoraggio intelligente delle gallerie stradali del Comune di Napoli, si procederà alla chiusura del sottopasso Claudio.Questi i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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