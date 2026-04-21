Camion incidentato chiude la SP 486 per le operazioni di rimozione

Oggi a Casola di Montefiorino la strada provinciale 486 è stata chiusa per alcune ore a causa di un incidente che ha coinvolto un camion. Le operazioni di rimozione del veicolo sono ancora in corso e hanno reso necessario bloccare temporaneamente il traffico. La strada resterà chiusa fino al completamento delle operazioni di recupero. Nessuna informazione su eventuali feriti è stata comunicata.

A Casola di Montefiorino, oggi martedì 21 aprile chiude la strada provinciale 486, per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante a bordo strada.L'intervento avverrà nel corso della mattinata di oggi e il transito sarà ripristinato nel pomeriggio, in modo tale da limitare i disagi.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Casoli, camion bloccato sulla statale 81: strada chiusa per le operazioni di rimozioneStrada statale 81 temporaneamente chiusa al traffico a causa di un mezzo pesante rimasto bloccato all’altezza del bar Lu Pennese.