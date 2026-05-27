“Piazze piene, urne vuote”. Fu la sconsolata espressione con cui Pietro Nenni nel remoto 1948 commentò la disfatta elettorale della sinistra che diede il via alla lunga stagione della Democrazia Cristiana. La campagna elettorale fu contraddistinta da comizi brulicanti di persone per il fronte popolare (ossia comunisti e socialisti). Di contro sembravano desolatamente vuote, o semivuote, o in alcuni casi comunque non così vibranti, le chiamate alle armi della Democrazia Cristiana. Poi, però, nel segreto dell’urna andò in maniera opposta. È quel che è sempre accaduto in Italia, nel corso del secolo breve ma poi anche in quello successivo ossia in quello attuale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il sondaggio di Piepoli pro Allegri non deve sorprendere, è la versione attuale di “piazze piene, urne vuote”

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