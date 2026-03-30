Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’avventura di un attaccante con la maglia di una squadra di calcio sembra ormai prossima alla conclusione a fine stagione. Tre possibili destinazioni sono state indicate come ipotesi per il futuro dell’atleta, che attualmente veste i colori della Roma. La notizia si basa su indiscrezioni divulgate dal quotidiano sportivo senza ulteriori commenti.

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© Calcionews24.com - Dybala Roma ai titoli di coda: per il CorSport sarà addio a fine stagione. Tre ipotesi per il futuro dell’argentino

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