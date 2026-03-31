Dybala dice sì a questo club? La rivelazione sul futuro dell’argentino | Un sogno nel nome del padre Gli aggiornamenti sull’ex Juve

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma nelle prossime settimane. Secondo alcune fonti, l’attaccante argentino avrebbe espresso interesse per un trasferimento al Boca Juniors, club di cui ha parlato come un sogno nel nome del padre. Nel frattempo, il centrocampista Paredes avrebbe convinto per un trasferimento a parametro zero dall’Europa. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali.

di Francesco Spagnolo Dybala è sempre più vicino a dire addio alla Roma. Il Boca resta una possibilità e Paredes spinge per la firma a zero dell’ex Juventus. L’Argentina torna a far sentire la sua voce, e questa volta il richiamo per Paulo Dybala ha i contorni leggendari del mito della Bombonera. Mentre l’attaccante della Roma è impegnato in una delicata e faticosa corsa contro il tempo per smaltire il recente infortunio al ginocchio — con il chiaro obiettivo di tornare a calcare il prato verde prima del sipario sulla stagione — dal Sudamerica le suggestioni di mercato si fanno sempre più insistenti. Il futuro della Joya è infatti un vero e proprio rebus: il suo contratto con il club giallorosso è in scadenza a fine giugno e, al momento, le trattative per un eventuale rinnovo restano avvolte nella totale incertezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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