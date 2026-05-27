Il sistema per far entrare gli immigrati e sfruttarli in un' azienda novarese | la truffa scoperta dai carabinieri
I carabinieri hanno scoperto un sistema illecito che permetteva agli immigrati di entrare in Italia pagando circa 7.000 euro con la promessa di un lavoro regolare. In realtà, una volta arrivati, molti di loro venivano impiegati in nero in un cantiere senza coperture assicurative o tutele. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e alla denuncia di alcuni soggetti coinvolti nell’organizzazione.
Pagavano 7mila euro per entrare in Italia con il miraggio di un lavoro regolare, per poi ritrovarsi a lavorare in nero in un cantiere, senza sicurezza né tutele. È quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Novara al termine di un'indagine coordinata dalla locale Procura. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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