Il sistema per far entrare gli immigrati e sfruttarli in un' azienda novarese | la truffa scoperta dai carabinieri

Notizia in breve

I carabinieri hanno scoperto un sistema illecito che permetteva agli immigrati di entrare in Italia pagando circa 7.000 euro con la promessa di un lavoro regolare. In realtà, una volta arrivati, molti di loro venivano impiegati in nero in un cantiere senza coperture assicurative o tutele. L’indagine ha portato al sequestro di documenti e alla denuncia di alcuni soggetti coinvolti nell’organizzazione.