Quasi 300 false assunzioni di immigrati | a Sassari scoperta un’altra maxi truffa sul meccanismo del click day che Meloni denunciò

A Sassari è stata scoperta un’altra maxi truffa legata al meccanismo del click day per le assunzioni di immigrati, con quasi 300 false richieste di ingresso. La scoperta si aggiunge ad altre irregolarità emerse nel sistema che gestisce le quote di ingresso, un meccanismo già oggetto di attenzione da parte delle autorità e della politica. La truffa riguarda pratiche fraudolente legate alle procedure di accesso previste dal decreto flussi.

Continuano a emergere truffe sul vecchio meccanismo del click day per gli ingressi di immigrati nell’ambito del decreto flussi, che fu oggetto di uno specifico esposto in Procura da parte della premier Giorgia Meloni e di un intervento legislativo correttivo da parte del governo. L’ultimo caso arriva da Sassari, dove 29 persone, tra italiani e stranieri, sono state indagate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e false assunzioni. I controlli funzionano: 29 indagati e 291 istanze false scoperte. Carabinieri e i funzionari dello sportello unico immigrazione (Sui) dell’Ispettorato del lavoro di Sassari hanno passato al setaccio le domande presentate tra il 2022 e il 2025 dai lavoratori non comunitari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

