I Carabinieri hanno impedito a un uomo di entrare in una proprietà privata durante un controllo di routine. Le forze dell'ordine stavano eseguendo servizi di pattuglia quando hanno fermato il tentativo di accesso. Non sono stati riportati altri dettagli sulla situazione o sulle motivazioni dell'intervento. La scena si è svolta in un'area soggetta a verifiche periodiche da parte delle autorità.

Rintracciato e bloccato dai Carabinieri, il giovane si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un cacciavite e di una forbice, oggetti sottoposti a sequestro. SONDAGGIO Elezioni amministrative Avellino, colpo di scena: Festa ribalterebbe Pizza al. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prova a entrare in una proprietà privata: bloccato dai Carabinieri

Notizie correlate

Orrore a Nocera: cagnolino colpito dai pallini di un fucile in una proprietà privata, è gravissimoOrrore a Nocera Inferiore, in località di Chivoli: un cane è stato trovato in fin di vita, dopo essere stato colpito da pallini di un fucile.

Tenta di sventrare una saracinesca, bloccato dai carabinieri"Armato" di una grossa cesoia e di altri arnesi da scasso cerca di aprirsi un varco nella saracinesca di un negozio di oreficeria, nel cuore della...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Leapmotor B03X, il piccolo Suv che parla cinese: la sfida ai concorrenti europei è partita; Test Professioni Sanitarie 2026: bando, posti disponibili, domande e probabilità di entrare; Monteriggioni, tenta la truffa del finto carabiniere: arrestato un 18enne; Intelligenza artificiale, l'appello dei ricercatori: Riportare la discussione sull'IA su basi chiare e realistiche.

Perseguita una donna per mesi e prova a entrare in casa sua armato di coltello: Parlava male di meMolestie e stalking ai danni di una 44enne, fino a quando non ha tentato di fare irruzione in casa sua armato di coltello: cosa è successo. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su ... fanpage.it

Sassari, perseguita una donna e prova a entrare in casa: funzionario del comune patteggia 1 anno e 10 mesiAmministrativo del Comune di Sassari patteggia pena per atti persecutori. Stamattina in tribunale la richiesta a un anno e 10 mesi formulata dal pm Ermanno Cattaneo e dall’avvocato difensore Nicola ... unionesarda.it

BACCALÀ e PATATE in umido con un sughetto a prova di scarpetta... RICETTA facile QUI https://blog.giallozafferano.it/rosinacucina/baccala-in-umido/ - facebook.com facebook

Fortitudo, difesa di ferro e prova di forza: Avellino travolta al PalaDozza x.com