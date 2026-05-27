Il sindaco sul generale | in Italia ago della bilancia ma a Milano non sfonda

Notizia in breve

Il sindaco ha dichiarato che il generale Roberto Vannacci, se si candidasse a Milano con il partito Futuro, non otterrebbe abbastanza consensi per vincere. Ha sottolineato che in Italia il generale rappresenta un elemento di equilibrio, ma a Milano non avrebbe successo come candidato. La dichiarazione si riferisce alla possibilità di un suo coinvolgimento politico e alle probabilità di vittoria in quella città specifica.