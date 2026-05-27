Il sindaco sul generale | in Italia ago della bilancia ma a Milano non sfonda

Da ilgiorno.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco ha dichiarato che il generale Roberto Vannacci, se si candidasse a Milano con il partito Futuro, non otterrebbe abbastanza consensi per vincere. Ha sottolineato che in Italia il generale rappresenta un elemento di equilibrio, ma a Milano non avrebbe successo come candidato. La dichiarazione si riferisce alla possibilità di un suo coinvolgimento politico e alle probabilità di vittoria in quella città specifica.

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A Milano il generale Roberto Vannacci non sfonderebbe se presentasse un candidato sindaco di Futuro nazionale, mentre a livello nazionale, in vista delle Politiche, il partito di Vannacci “rischia“ di essere una delle variabili determinanti, insieme ad Azione di Carlo Calenda, per determinare chi vincerà le elezioni. Questo, in sintesi, il Sala-pensiero sul peso di Vannacci sulla politica locale e nazionale da qui alle elezioni comunali e politiche dell’anno prossimo. Le parole del sindaco arrivano a commento dell’ultimo turno delle elezioni amministrative, che per il centrosinistra non sono andate bene come ci si aspettava. Ma prima dei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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