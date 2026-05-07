Rinnovo Pellegrini Gasperini ago della bilancia | la situazione

Recentemente, l'allenatore ha espresso chiaramente alla società la volontà di mantenere in squadra i giocatori più esperti. La questione riguarda principalmente la conferma di alcuni membri chiave del gruppo, con un'attenzione particolare alle decisioni da prendere riguardo al rinnovo dei contratti. La discussione si concentra sulla volontà di rafforzare la squadra mantenendo un gruppo di giocatori con esperienza, mentre si valuta il futuro dei singoli.

Negli ultimi giorni Gasperini ha ribadito alla società la volontà di riconfermare i senatori del gruppo squadra. Tra i temi più discussi in casa Roma c’è il rinnovo del numero 7 giallorosso Lorenzo Pellegrini, ora alle prese con il recupero da un infortunio. Pellegrini rivitalizzato, ennesima impresa del Gasp. Come le più belle storie d’amore, anche quella tra Pellegrini e la Roma ha vissuto alti e bassi, momenti di gloria come Tirana e momenti bui come Budapest. A volte queste storie sono destinate a finire e questo era ciò che sembrava dovesse succedere fino all’inizio di questa stagione, poi la svolta, la fiducia di Gasperini che ha portato a trovare un giocatore rivitalizzato che è tornato ad alzare la voce anche nei momenti di difficoltà.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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