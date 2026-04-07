Periferie di cartapesta | l’ago della bilancia alle Comunali 2026

A meno di due mesi dalle elezioni amministrative del 2026, l’attenzione si concentra sulle periferie marittime della città, con particolare interesse per le zone di Gallico a Nord e Pellaro a Sud. Queste aree sono al centro delle prossime campagne elettorali, che vedono i candidati impegnati a conquistare il sostegno degli abitanti di queste zone. La competizione si sta facendo più intensa mentre si avvicina il giorno del voto.

A meno di due mesi dal voto, la sfida per le Comunali 2026 si sposta verso le periferie marittime: Gallico a Nord e Pellaro a Sud. Si scoperchia il classico paradosso delle periferie intese come appendici da agghindare per il manifesto di un Sud balneare che vive solo d’estate, a uso e consumo di chi ha cercato fortuna altrove, e che nel resto dell’anno, non esiste. La bellezza è il velo elettorale steso sopra un isolamento che, una volta spenti i riflettori dell’estate e delle elezioni, restituisce a chi resta la solita e cruda sopravvivenza. La modernità nelle periferie del Meridione non è un prodotto industriale vendibile. Il dibattito... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Simone Deromedis ago della bilancia alle Olimpiadi: skicross sul filo dell’equilibrio, sfilza di pretendentiSimone Deromedis ha vinto l’ultima gara della Coppa del Mondo di skicross andata in scena lo scorso 31 gennaio in Val di Fassa e si presenterà in un... Le mosse di Muhammad ben Salman, Riad ago della bilancia nella partitaIl leader saudita Muhammad ben Salman (Mbs) si ritrova al centro del vortice apertosi dopo l’uccisione di Ali Khamenei , mentre il nuovo round di... Cosa facciamo in Italia per i diritti dei bambini nelle periferieCosa fa Save the Children in Italia? Dai Punti Luce ai programmi di innovazione sociale nelle periferie, il nostro impegno per i diritti dei bambini e contro la povertà educativa al centro di IMPOSSIB ... savethechildren.it Periferie: Con i bambini, un investimento di 50 milioni di euro in 15 città per contrastare la povertà educativaSi è svolto a Roma l’incontro tra Comuni e Regioni coinvolti nell’iniziativa Organizziamo la Speranza, promossa da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa ... agensir.it