Il sindaco di Spoltore in commissione ribadisce il no alla fusione | Un' annessione scellerata rischiamo 10 anni di disfunzioni

Il sindaco di Spoltore ha ribadito in commissione il suo netto rifiuto alla fusione con Montesilvano, definendola un’“annessione scellerata” che potrebbe causare disfunzioni per i prossimi dieci anni. Nei prossimi giorni si attende la decisione del Tribunale amministrativo regionale sul ricorso presentato dall’associazione Nuova Pescara, che ha contestato i referendum consultivi promossi dai due Comuni sull’iter di fusione. La sentenza è prevista entro pochi giorni.

Nelle prossime ore, un paio di giorni al massimo, dovrebbe arrivare la decisione, nel merito, del Tribunale amministrativo regionale (Tar) sul ricorso presentato dall’associazione Nuova Pescara contro i referendum consultivi promossi dai Comuni di Spoltore e Montesilvano sull’iter di fusione, ma. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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