Via libera all' alienazione della sede storica della camera di commercio Di Marco Pd | Fusione non è annessione

La giunta della camera di commercio di Chieti-Pescara ha approvato una delibera che avvia il processo di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, includendo la possibile vendita della sede storica dell’ente. La decisione ha suscitato reazioni, tra cui quella di un rappresentante del Pd, che ha precisato come la fusione non equivalga a un’occupazione o a un’invasione dell’immobile. La delibera del 9 aprile stabilisce l’obiettivo di creare una sede unica a Chieti e di dismettere alcuni immobili considerati non più utili.

Rivedere la delibera del 9 aprile con cui la giunta della camera di commerci oChieti-Pescara ha avviato il piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente, che prevede la realizzazione della sede unica a Chieti e la progressiva dismissione degli immobili ritenuti non più.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La Camera di commercio in visita alla sede della CamacProsegue il ciclo di incontri “Imprese e Territorio”, l’iniziativa della Camera di commercio della Romagna volta a conoscere da vicino le realtà... Leggi anche: Camera di Commercio dell'Emilia: la giunta si è riunita nella sede della Barilla Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Comune di Riccione dà il via alla nuova seduta pubblica per l’alienazione del compendio Ex colonia Bertazzoni; Casa Serena si può vendere; Vermiglio mette all’asta tre terreni al Passo del Tonale: in vendita lotti per oltre 2 milioni di euro; Capo d’Orlando: Alienazione dell’ex Merendino, affondo di CambiAmo Capo. MORICONE – Via libera all’antenna 5G: il Comune incassa 5 mila euro l’annoApproda a Moricone il Piano Italia 5G, l’iniziativa del PNRR per estendere la copertura della rete nelle zone lontane dai centri urbani. Lo stabilisce la delibera numero 9 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA ... tiburno.tv Via libera del Consiglio comunale al documento finanziario: certificati conti e gestione delle risorse - facebook.com facebook L’Europa, quando vuole, decide. Via libera al prestito da 90 miliardi all’Ucraina dopo mesi di veti. Non è un passaggio tecnico: è una scelta politica. Sostenere Kyiv significa difendere la credibilità europea. E questo dovrebbe insegnare, via il diritto di veto di u x.com