Nel cellulare di El Koudri sono state trovate numerose ricerche su temi legati allo Stato islamico e altri argomenti. La Procura ha richiesto una perizia sulle ricerche Web effettuate dal sospetto. Tra le query, anche domande sul sesso, il lavoro e il leader dell’ISIS. Le indagini si concentrano sulle attività online dell’indagato e sui contenuti consultati. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

I percorsi mentali di Salim El Koudri, l’attentatore italo-marocchino di Modena (ha investito sette persone, ferendone gravemente alcune, e ha tentato di accoltellare un’ottava), sono difficili da seguire. Montagne russe in cui si può passare in pochi secondi da pensieri legati al sesso, al lavoro o all’integralismo islamico. Ma non in un ordine razionale, ma quasi accavallati, uno dietro l’altro come in una folle corsa. Gli specialisti dell’Antiterrorismo stanno esaminando da giorni il cellulare principale di El Koudri e stanno analizzando la cronologia della navigazione sul Web di tutti i suoi account e dei pc di casa. E provare a stare dietro quell’andirivieni fa venire il mal di mare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il sesso, il lavoro e il gran capo dell’Isis. Le ricerche Web compulsive di Salim

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