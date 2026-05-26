Salim cellulari ai raggi X | ricerche web sospette I manoscritti del padre contro il colonialismo

Da ilrestodelcarlino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un individuo è stato sottoposto a controlli con raggi X sui cellulari, mentre le ricerche web evidenziano attività sospette. Tra i contenuti analizzati ci sono anche manoscritti del padre che criticano il colonialismo. Filmati e ricerche online sono stati sequestrati, e da quanto si apprende, ci sarebbero elementi che indicano un suo coinvolgimento in azioni analoghe a quelle già commesse. Le indagini continuano per chiarire eventuali responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Modena, 26 maggio 2026 – Filmati e ricerche online di sicuro interesse investigativo, da cui emerge un suo interesse per azioni simili a quella commessa. È quanto risulta dai primi riscontri relativi alle analisi sui device in uso a Salim El Koudri, responsabile della terribile strage di sabato 16 maggio in pieno centro storico. Non è ancora possibile stabilire di che genere di filmati si tratti: pare che gli inquirenti si siano trovati dinanzi a particolari ricerche, ma allo stato sui contenuti dei dispositivi elettronici e sulla cronologia di navigazione vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacaassalto-el-koudri-informazioni-altri-attentati-dvmy04pb Salim meditava la strage?. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

salim cellulari ai raggi x ricerche web sospette i manoscritti del padre contro il colonialismo
© Ilrestodelcarlino.it - Salim, cellulari ai raggi X: ricerche web sospette. I manoscritti del padre contro il colonialismo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tomba di Pamela Genini profanata, ricerche web sospette di Francesco Dolci sul "peso della bara"La tomba di Pamela Genini è stata oggetto di profanazione, portando a una serie di indagini.

Leggi anche: Siba: il rap crudo che sfida il colonialismo scuote il web

Si parla di: Salim, cellulari ai raggi X: ricerche web sospette. I manoscritti del padre contro il colonialismo.

salim cellulari ai raggiSalim, cellulari ai raggi X: ricerche web sospette. I manoscritti del padre contro il colonialismoAl vaglio della polizia i dispositivi elettronici del 31enne arrestato una settimana fa per la strage di Modena. Sembra che cercasse informazioni sulle stragi precedenti in Europa. Nei materiali visio ... ilrestodelcarlino.it

Massacra la moglie . Cellulari ai raggi X. Frase choc alla madre: Piangerai per tua figliaSi cerca la verità nei telefoni. Oggi, su disposizione della pm titolare dell’inchiesta, Alessandra Falcone, verranno eseguiti accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi di Sofia, 43enne ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web