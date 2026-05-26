Salim cellulari ai raggi X | ricerche web sospette I manoscritti del padre contro il colonialismo

Notizia in breve

Un individuo è stato sottoposto a controlli con raggi X sui cellulari, mentre le ricerche web evidenziano attività sospette. Tra i contenuti analizzati ci sono anche manoscritti del padre che criticano il colonialismo. Filmati e ricerche online sono stati sequestrati, e da quanto si apprende, ci sarebbero elementi che indicano un suo coinvolgimento in azioni analoghe a quelle già commesse. Le indagini continuano per chiarire eventuali responsabilità.