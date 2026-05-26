Salim cellulari ai raggi X | ricerche web sospette I manoscritti del padre contro il colonialismo
Un individuo è stato sottoposto a controlli con raggi X sui cellulari, mentre le ricerche web evidenziano attività sospette. Tra i contenuti analizzati ci sono anche manoscritti del padre che criticano il colonialismo. Filmati e ricerche online sono stati sequestrati, e da quanto si apprende, ci sarebbero elementi che indicano un suo coinvolgimento in azioni analoghe a quelle già commesse. Le indagini continuano per chiarire eventuali responsabilità.
Modena, 26 maggio 2026 – Filmati e ricerche online di sicuro interesse investigativo, da cui emerge un suo interesse per azioni simili a quella commessa. È quanto risulta dai primi riscontri relativi alle analisi sui device in uso a Salim El Koudri, responsabile della terribile strage di sabato 16 maggio in pieno centro storico. Non è ancora possibile stabilire di che genere di filmati si tratti: pare che gli inquirenti si siano trovati dinanzi a particolari ricerche, ma allo stato sui contenuti dei dispositivi elettronici e sulla cronologia di navigazione vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacaassalto-el-koudri-informazioni-altri-attentati-dvmy04pb Salim meditava la strage?. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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