Le indagini su un sospettato in Italia hanno portato alla scoperta di ricerche su attentati in Europa attraverso l’analisi dei suoi dispositivi elettronici. I primi risultati indicano che l’indagato ha consultato informazioni relative a possibili attacchi nel continente. La polizia sta continuando le verifiche per stabilire eventuali collegamenti con altri episodi e per approfondire il contenuto delle ricerche effettuate. Non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sui contenuti trovati.

Salim El Koudri, indagato per strage nel quadro del tragico evento avvenuto a Modena il 16 maggio scorso,avrebbe cercato nell’ultimo periodo contenuti relativi ad attentati commessi in Europa. Secondo quanto riportato dall’ANSA, l’accusato avrebbe condotto ricerche web e su piattaforme generaliste, scaricando anche alcuni contenuti. Si tratta diuno dei primi esiti emersi dall’analisi dei dispositivi elettronici del 31enne, sequestrati nella sua abitazione dopo che l’indagato avrebbe investito 7 persone a Modena schiantandosi con l’auto contro la vetrina di un negozio. Nei giorni scorsi avevano fatto scalpore alcune email mandate dall’indagato all’ateneo dell’Università di Modena, dove avrebbe insultato i cristiani e chiesto di lavorare, scusandosi subito dopo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Modena, Salim El Koudri: le ricerche su attentati in Europa

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