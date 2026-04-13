Influencer il terribile segreto dietro i video | 6 figli in prigione

Lunedì sera verrà trasmesso un approfondimento sulla vita di una nota influencer, la quale ha condiviso pubblicamente contenuti sulla propria attività online. Tuttavia, si conoscono dettagli inquietanti relativi alla sua famiglia, in particolare riguardo a sei bambini che si trovano in carcere. L’inchiesta si concentrerà sulla doppia vita di questa madre e sulle circostanze che hanno portato alla loro detenzione.

Lunedì 13 aprile alle ore 22:55, un’inchiesta dedicata alla doppia vita di una madre influencer, Ruby Franke, svelerà i dettagli del regime di terrore vissuto dai suoi sei figli. La narrazione ricostruisce come la facciata di una famiglia perfetta, mostrata costantemente ai milioni di follower, nascondesse in realtà punizioni estreme e privazioni sistematiche all’interno delle mura domestiche. La fuga che ha infranto il muro di finzione digitale. Il sistema di controllo psicologico e le discipline ai limiti della tortura applicate da Franke sono emersi solo grazie al coraggio di uno dei figli. Il minore è riuscito a scappare per implorare l’aiuto dei vicini, un gesto che ha attivato immediatamente l’intervento delle autorità e dato il via a un procedimento giudiziario inarrestabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Influencer, il terribile segreto dietro i video: 6 figli in prigione Controllano abusi in casa in costruzione e scoprono bunker segreto dietro il muro: il videoLa scoperta dei carabinieri a San Luca, in Calabria, durante un servizio di controllo del territorio per contrastare episodi di illegalità nella... Leggi anche: Alberto Ravagnani, il prete influencer che ora è solo influencer: «Ecco perché ho lasciato il sacerdozio» – Il video He Hid His Mistress in a Doll Every Night—That Night, She Threw Him Out Penniless