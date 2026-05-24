Alba Parietti si trasforma in una nobildonna del Rinascimento | la torinese incanta il Palio

Alba Parietti ha partecipato come madrina al Magnifico Corteo del Palio di Ferrara, che si è svolto sabato 23 maggio. Dalle 20, le strade del centro storico sono state teatro di un evento che ha coinvolto numerosi spettatori. La showgirl si è presentata in abiti ispirati al Rinascimento, attirando attenzione tra la folla. La manifestazione si è conclusa con la sfilata delle contrade e l’incoronazione del vincitore.

Alba Parietti quest'anno è stata la madrina del Magnifico Corteo del Palio di Ferrara. Ieri, sabato 23 maggio, dalle ore 20 le strade del centro storico della capitale estense si sono trasformate in un grande palcoscenico a cielo aperto.Più di un migliaio di figuranti, come da tradizione, membri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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