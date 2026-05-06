Palio del Velluto | Leonessa nel Rinascimento

Il Palio del Velluto ritorna a Leonessa, portando i visitatori indietro nel tempo fino al Rinascimento italiano. L’evento prevede rievocazioni storiche, tornei con cavalieri e degustazioni di piatti tradizionali dell’epoca. La manifestazione si svolge in un’atmosfera che ricrea l’ambiente di quel periodo, attirando appassionati e curiosi interessati alla storia e alle tradizioni locali. La giornata vede la presenza di figuranti e attività legate alla cultura rinascimentale.

Cosa: Torna il suggestivo Palio del Velluto, un’immersione totale nel Rinascimento italiano tra rievocazioni storiche, tornei equestri e degustazioni di piatti dell’epoca.. Dove e Quando: A Leonessa (Rieti). Gli eventi clou si svolgeranno dal 26 al 29 giugno 2026, preceduti da un lungo calendario di appuntamenti a partire dal 16 maggio.. Perché: Per vivere in prima persona le atmosfere del 1541, esplorando l’epoca di Margherita d’Austria attraverso spettacolari sfide tra antiche contrade e architetture preziose.. Nel panorama ricchissimo delle tradizioni popolari italiane, le rievocazioni storiche rappresentano molto di più di una semplice festa paesana.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Palio del Velluto: Leonessa nel Rinascimento Faenza Palio del Niballo 2025 | Cavalli e Cavalieri Notizie correlate Carpi, tra arte e sapori: un viaggio nel cuore del RinascimentoNel cuore della Pianura Padana, tra Palazzo dei Pio e la mostra «Non di solo pane» dedicata alla cucina del Rinascimento. Terremoto nel Reatino, epicentro a Leonessa: scossa di magnitudo 2.7 nella notteScossa di terremoto nella notte a Leonessa registrata dai sismografi dell'INGV a una profondità di circa 10 chilometri. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Leonessa (RI), torna il Palio del Velluto; Leonessa torna indietro nel tempo con il Palio del Velluto -; Poggio Moiano celebra la primavera: il 10 maggio torna la 19° Sagra dell’Asparago; La Grande Prosa & Danza firmata CeDAC Sardegna al Teatro Massimo di Cagliari. Leonessa (RI), torna il Palio del VellutoNewTuscia – LEONESSA – Leonessa si prepara a tornare indietro nel tempo con il Palio del Velluto, che nel 2026 animerà il borgo dal 26 al 29 giugno. Nel cuore dell’Appennino reatino, non sarà il soli ... newtuscia.it Fantini, mano più pesante. Palio di stop a Velluto. Salta il 2025 Tamurè. Ammonizione per TittiaVelluto, il fantino che ha vinto il Palio nella Lupa, rischia un Palio di squalifica. E dunque di saltare Provenzano. La sua colpa, ritiene l’assessore delegato Giuseppe Giordano, è di aver messo in ... lanazione.it