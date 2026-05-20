La maglia del Casarano a un campione del mondo Alessandro Altobelli E stasera al Rigamonti di Brescia spettatore Alessandro Tonali

Questa mattina, i rappresentanti del Casarano calcio hanno consegnato ufficialmente la propria maglia a Alessandro Altobelli, conosciuto come “Spillo”. La consegna si è svolta in un momento di incontro tra i dirigenti e l’ex campione del mondo. Stasera, allo stadio “Rigamonti” di Brescia, sarà presente come spettatore anche Alessandro Tonali. La maglia consegnata è stata mostrata sui canali ufficiali del club, accompagnata da foto e commenti sulla visita.

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Dal profilo del Casarano calcio:?Nella mattinata odierna, i nostri dirigenti hanno avuto l’onore di consegnare la nostra maglia ad Alessandro Altobelli, detto “Spillo”. Uno dei più celebri e prolifici attaccanti italiani della storia del calcio. Campione del Mondo con l’Italia nel 1982. Un grande piacere per tutti noi. Grazie Campione, ti aspettiamo al “Capozza”. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - La maglia del Casarano a un campione del mondo Alessandro Altobelli. E stasera al "Rigamonti" di Brescia spettatore Alessandro Tonali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MALEN all'ultimo RESPIRO! Gasp infiamma la CHAMPIONS: Parma-Roma 2-3 | Serie A Enilive | DAZN Sullo stesso argomento Aci Milano premia il campione del mondo WEC Alessandro Pier GuidiMILANO (ITALPRESS) – Una premiazione per celebrare vittorie, onorevoli piazzamenti e meriti agonistici dei Soci che gareggiano con licenza sportiva... Automobile Club Milano, premiato il campione del mondo Alessandro Pier GuidiOspite d’onore il Campione del Mondo assoluto Wec (World Endurance Championship) con la Ferrari 499P numero 51.