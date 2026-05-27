il ritorno al nido delle averle il monitoraggio

Il monitoraggio dell’avifauna all’Oasi Dynamo, che segue le abitudini delle averle, viene presentato a conferenze internazionali. Lo studio raccoglie dati sul ritorno e la presenza di queste specie nel loro habitat. La ricerca si concentra sul comportamento delle averle e sulla loro presenza stagionale. I risultati vengono condivisi con la comunità scientifica attraverso eventi e simposi dedicati alla conservazione degli uccelli.

Averle fedeli al nido: il monitoraggio dell’avifauna all’Oasi Dynamo arriva ai simposi internazionali. Tornano ogni anno nello stesso angolo di Appennino, talvolta persino sullo stesso posatoio. Lo documenta il progetto di monitoraggio dell’avifauna selvatica condotto da Oasi Dynamo, che anno dopo anno accumula dati preziosi sul comportamento delle averle e sulla loro fedeltà ai siti riproduttivi. Il progetto è coordinato da Giulia Santalmasi, responsabile dei programmi di ricerca, educazione e conservazione dell’Oasi, e da Matteo Bianchi, tecnico faunistico. Al loro fianco l’associazione di volontariato Progetto Migratoria, con gli inanellatori autorizzati Sauro Giannerini, Lorenzo Nannelli e Matteo Campostrini, e il supporto scientifico del Cnr di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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