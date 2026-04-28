È iniziata nelle ultime settimane una campagna di analisi delle acque di balneazione lungo la costa jonica della Basilicata. L’attività è stata avviata grazie a una collaborazione tra la Capitaneria di porto di Taranto e Arpa Basilicata. I campioni vengono prelevati regolarmente per verificare lo stato delle acque e garantire la sicurezza dei luoghi di balneazione. La procedura si svolge lungo diversi punti della costa jonica lucana.

Tarantini Time Quotidiano È partita nelle scorse settimane la campagna di campionamento delle acque di balneazione lungo la costa jonica della Basilicata, frutto della collaborazione tra la Capitaneria di porto di Taranto e Arpa Basilicata. L’attività, avviata nel mese di aprile, proseguirà per tutta la stagione estiva e prevede l’esecuzione di 250 prelievi di acqua marina finalizzati al monitoraggio della qualità ambientale e alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie delle aree balneabili frequentate da residenti e turisti. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la Capitaneria di porto ha messo a disposizione i propri mezzi navali a supporto dei tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Al via il monitoraggio delle acque sul litorale jonico lucano

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