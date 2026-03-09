Restauro del Monumento al Marinaio | al via il monitoraggio delle facciate

A Brindisi è iniziato il monitoraggio delle facciate esterne del Monumento al Marinaio d'Italia. La fase rappresenta il primo passo di un intervento di restauro volto a preservare la struttura storica. L'operazione coinvolge tecnici e specialisti incaricati di valutare lo stato di conservazione dell'edificio. Nessuna data ufficiale per l'inizio dei lavori di restauro è stata ancora comunicata.

Parte un intervento di manutenzione sul simbolo della città di Brindisi. L'opera sarà completata entro marzo BRINDISI - È iniziata la fase di monitoraggio delle facciate esterne del Monumento al Marinaio d'Italia di Brindisi, primo passo di un intervento di restauro che mira a preservare l'integrità della storica struttura. I tecnici sono già al lavoro per individuare i punti critici che hanno causato infiltrazioni e conseguenti distacchi dell'intonaco interno. L'assessore ai Lavori pubblici Cosimo Elmo ha confermato che i lavori procedono secondo programma, annunciando che “è già stata rimossa la ringhiera del Belvedere”, che verrà sostituita con “una nuova struttura dopo le necessarie verifiche tecniche sulle facciate”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

